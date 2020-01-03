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Венгерский клуб объявил о трансфере украинского футболиста (фото)

11:09, 03 января 2020
Футбол
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Артем Фаворов подписал двухлетний контракт / фото: pfla.hu

Об этом сообщил официальный сайт "Академии Пушкаша".

Отмечается, что 25-летний Фаворов подписал двухлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается.

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"Слышал об интересе ко мне еще несколько месяцев назад, поэтому знаю, что "Академия Пушкаша" - молодой, но авторитетный клуб с хорошими игроками и отличным тренерским составом. Очень рад подписать контракт. Здесь прекрасный стадион и отличные условия для тренировок - есть все условия для развития. Это важный шаг в моей карьере", - сказал Фаворов.

В текущем чемпионате Венгрии "Академия Пушкаша" занимает четвертое место.

Фаворов в нынешнем сезоне провел за "Десну" 16 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

УНИАН ранее также сообщал о том, что известный украинский тренер возглавил казахстанский "Шахтер".

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Теги: #трансферы#Десна Чернигов