Венгерский клуб объявил о трансфере украинского футболиста (фото)

Артем Фаворов стал еще одним украинцем, который будет выступать в Венгрии.

Украинский полузащитник Артем Фаворов перешел из черниговской "Десны" в венгерский клуб "Академия Пушкаша".

Об этом сообщил официальный сайт "Академии Пушкаша".

Отмечается, что 25-летний Фаворов подписал двухлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается.

Читайте такжеВторой новичок за день: Днепр-1 подписал украинского чемпиона Беларуси

"Слышал об интересе ко мне еще несколько месяцев назад, поэтому знаю, что "Академия Пушкаша" - молодой, но авторитетный клуб с хорошими игроками и отличным тренерским составом. Очень рад подписать контракт. Здесь прекрасный стадион и отличные условия для тренировок - есть все условия для развития. Это важный шаг в моей карьере", - сказал Фаворов.

В текущем чемпионате Венгрии "Академия Пушкаша" занимает четвертое место.

Фаворов в нынешнем сезоне провел за "Десну" 16 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

УНИАН ранее также сообщал о том, что известный украинский тренер возглавил казахстанский "Шахтер".