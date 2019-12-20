Упал в цене за полсезона: вратарь сборной Украины Лунин подешевел в 2,5 раза

Стоимость украинского голкипера снизилась из-за отсутствия игровой практики.

Украинский голкипер Андрей Лунин, который на правах аренды выступает за испанский "Вальядолид", за последние четыре месяца подешевел на 4,5 миллиона евро.

Об этом свидетельствуют данные авторитетного портала Transfermarkt.

До перехода в "Вальядолид" трансферная стоимость Лунина оценивалась в 7,5 миллиона евро, тогда как теперь - в 3 миллиона.

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Напомним, Лунин в августе перешел в "Вальядолид" из мадридского "Реала", но только 18 декабря дебютировал в своей новой команде.

Ранее стало известно, что "Реал" рассматривает вариант с досрочным возвращением Лунина из аренды и поиском для него нового клуба.

Как сообщал УНИАН, Лунина хотят арендовать клубы из ряда европейских чемпионатов.