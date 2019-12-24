Без Роналду, но с Месси: в Испании составили сборную лучших футболистов всех времен

Лионель Месси оказался единственным действующим игроком в символической сборной.

Авторитетное испанское издание AS составило свою версию символической сборной лучших футболистов в истории.

Об этом AS сообщает в Twitter.

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В составе сборной нашлось место только одному действующему футболисту - форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

На ворота журналисты издания поставили единственного голкипера, который выигрывал "Золотой мяч" - Льва Яшина, а в защиту бразильца Кафу, англичанина Бобби Мура, немца Франца Беккенбауэра и итальянца Паоло Мальдини.

Места в центре поля получили Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания), Диего Марадона (Аргентина), Зинедин Зидан (Франция) и Йохан Кройф (Нидерланды), а в нападении рядом с Месси журналисты поставили легендарного бразильца Пеле.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Месси возглавил рейтинг лучших футболистов 21 века, а Андрей Шевченко вошел в топ-20.