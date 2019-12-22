"Настаиваем на трансфере": бразильский клуб подтвердил предложение по легионеру Динамо

"Коринтианс" хочет усилиться защитником киевлян Сидклеем.

Бразильский "Коринтианс" сделал предложение по защитнику "Динамо" Сидклею и дал киевлянам срок на его рассмотрение.

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Об этом сообщил президент "Коринтианса" Андрес Санчес в комментарии FOX Sports Brasil.

"Мы сделали предложение по Сидклею, теперь остается ждать. "Динамо" ждет открытия трансферного окна, а мы дали им срок до 10-12 января. Затем мы перейдем к запасному варианту.

Однако в первую очередь мы настаиваем на трансфере Сидклея. Тем не менее, нас не устраивает аренда на год, ведь потом игрок просто уйдет. Также мы не согласны с суммой 5,6 миллиона евро, которую запрашивает киевский клуб", - отметил Санчес.

В 2018 году Сидклей уже выступал за "Коринтианс" на правах аренды из "Атлетико Паранаэнсе". В текущем сезоне бразилец ни разу не появлялся на поле в футболке "Динамо".

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