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"Настаиваем на трансфере": бразильский клуб подтвердил предложение по легионеру Динамо

12:40, 22 декабря 2019
Футбол
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Сидклей давно не играет за основу Динамо / фото: ФК Динамо

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Об этом сообщил президент "Коринтианса" Андрес Санчес в комментарии FOX Sports Brasil.

"Мы сделали предложение по Сидклею, теперь остается ждать. "Динамо" ждет открытия трансферного окна, а мы дали им срок до 10-12 января. Затем мы перейдем к запасному варианту.

Однако в первую очередь мы настаиваем на трансфере Сидклея. Тем не менее, нас не устраивает аренда на год, ведь потом игрок просто уйдет. Также мы не согласны с суммой 5,6 миллиона евро, которую запрашивает киевский клуб", - отметил Санчес.

В 2018 году Сидклей уже выступал за "Коринтианс" на правах аренды из "Атлетико Паранаэнсе". В текущем сезоне бразилец ни разу не появлялся на поле в футболке "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что Тайсон сделал заявление о своем будущем в "Шахтере".

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Теги: #Динамо