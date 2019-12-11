Итальянский клуб уволил тренера после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

"Наполи" прекратил сотрудничество с Карло Анчелотти.

Итальянский "Наполи" уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера команды.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Наполи" решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти. Дружеские отношения и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными", - говорится в заявлении клуба.

Читайте такжеСлабое утешение: Роналду получил приз лучшему футболисту чемпионата Италии (фото)

Интересно, что клуб решил объявить о прекращении сотрудничества с Анчелотти сразу после того, как "Наполи" пробился в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв "Генк" (4:0).

В чемпионате Италии дела у неополитанцев идут не так хорошо - после пятнадцати туров команда занимает седьмое место.

Стоит отметить, что до победы над "Генком" в шестом туре группового этапа ЛЧ у "Наполи" была девятиматчевая безвыигрышная серия.

Анчелотти возглавлял "Наполи" с мая 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года.

По данным СМИ, новым главным тренером неаполитанцев может стать Дженнаро Гаттузо.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко после сборной Украины планирует продолжить карьеру в Италии.