Как Кремль получил ЧМ-2018: в США опубликовали данные о подкупе Россией президента ФИФА

Экс-сотрудник британской разведки предоставлял отчеты, в которых сообщалось, что Россия подкупила ФИФА.

Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР касательно вмешательства России в президентские выборы США, в котором в том числе содержатся подробности о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

Как сообщает Sky Sports, эти данные раскрыты в отчете экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила.

"В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и на тот момент премьер-министром Владимиром Путиным, в ходе которого, согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия получила право на проведение ЧМ-2018", - говорится в отчете.

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Также в нем идет речь о том, что "в 2012 году Стил познакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, владевшими информацией о предполагаемых попытках России подкупить руководителей ФИФА".

Кроме того, отмечается, что Стил представил свой отчет ФБР в июне 2015 года, там сообщалось, что "кремлевский чиновник признал, что Кремль подкупил руководителей ФИФА с целью получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года".

Отметим, что в 2011 году пост президента ФИФА занимал Зепп Блаттер.

Как сообщал УНИАН, ранее появились документы, которые подтверждают факт подкупа Россией чиновников ФИФА ради получения права провести ЧМ-2018.