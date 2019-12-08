Карпаты - Десна: видеообзор матча Премьер-лиги

Команды играли во Львове.

В воскресенье, 8 декабря, в 17-м туре украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" принимали черниговскую "Десну".

УПЛ, 17-й тур

"Карпаты" - "Десна" - 2:6

Голы: Назарина, 17 (с пенальти), Бойчук, 64 - Имереков, 3, Филиппов, 16 (с пенальти), 89, Калитвинцев, 51, 80, Хлебас, 77

"Карпаты": Кудрик, Веремиенко, Кучер (Артым, 60), Халл, Назарина, Мартинс, Клец, Ди Франко (Лях, 46), Дубинчак, Бойчук, Гуцуляк (Деда, 68)

"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Калитвинцев (Дегтярев, 84), Хлебас (Конопля, 87), Кузик (Картушов, 74), Филиппов

Предупреждения: Мартинс, Дубинчак, Веремиенко - А. Фаворов

Удаление: Кудрик, 57 (фол последней надежды)

Обзор матча

Полное видео матча

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Команды решают разные задачи в нынешнем сезоне. "Десна" ведет реальную борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Черниговская команда имеет 30 очков и идет четвертой, отставая от "Зари" на один пункт, а от "Динамо" - на три. В прошлом туре команде удалось одержать домашнюю победу над "Александрией" - 2:0.

"Карпаты" имеют 11 очков и делят последние три места со "Львовом" и "Ворсклой". В прошлом туре подопечные Романа Санжара уступила "Заре" (0:2), да и вообще львовяне не могут победить уже в 11 играх подряд.