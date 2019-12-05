"Ты никогда не знаешь": Зинченко не исключил своего возвращения в Шахтер

Футболист "Манчестер Сити" признался, что всегда мечтал сыграть на "Донбасс Арене".

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что в будущем может рассмотреть вариант возвращения в донецкий "Шахтер", воспитанником которого он является.

Читайте такжеПочти год без провалов: Ливерпуль провел рекордную серию матчей без поражений (видео)

Футболиста цитирует Tribuna.com.

"Когда я был маленький и играл в академии, всегда мечтал сыграть на "Донбасс Арене". Ты никогда не знаешь, что может произойти в твоей жизни.

Я очень уважаю и люблю "Шахтер". Он для меня родной. "Шахтер" воспитал меня, я не исключаю возможности вернуться", - отметил Александр.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел 7 матчей в АПЛ и однажды выходил на поле в Лиге чемпионов.

УНИАН ранее сообщал о том, что Зинченко вернулся к тренировкам с "Ман Сити" после операции.