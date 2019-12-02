Зинченко вернулся в строй Манчестер Сити после операции (видео)

Украинец может выйти на поле уже в одном из ближайших матчей.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко вернулся к тренировкам в составе "Манчестер Сити".

Об этом сообщила пресс-служба чемпиона Англии.

В конце октября украинец перенес операцию на коленном суставе, после чего был вынужден пропустить десять матчей "горожан" и два поединка сборной Украины.

В последний раз Александр выходил на поле 14 октября в составе сборной против Португалии (2:1).

В нынешнем сезоне в составе "Ман Сити" Зинченко провел девять матчей во всех турнирах. Следующую игру команда Пепа Гвардиолы проведет 3 декабря против "Бернли" в 15-м туре АПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты "Динамо" и "Шахтера" вошли в сферу интересов "Манчестер Сити".