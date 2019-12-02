Зинченко вернулся в строй Манчестер Сити после операции (видео)
15:17, 02 декабря 2019Футбол
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Украинец может выйти на поле уже в одном из ближайших матчей.
Зинченко не играл с середины октября / фото: mancity.com
Футболист сборной Украины Александр Зинченко вернулся к тренировкам в составе "Манчестер Сити".
Об этом сообщила пресс-служба чемпиона Англии.
В конце октября украинец перенес операцию на коленном суставе, после чего был вынужден пропустить десять матчей "горожан" и два поединка сборной Украины.
В последний раз Александр выходил на поле 14 октября в составе сборной против Португалии (2:1).
В нынешнем сезоне в составе "Ман Сити" Зинченко провел девять матчей во всех турнирах. Следующую игру команда Пепа Гвардиолы проведет 3 декабря против "Бернли" в 15-м туре АПЛ.
УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты "Динамо" и "Шахтера" вошли в сферу интересов "Манчестер Сити".
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