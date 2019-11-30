Ворскла одержала первую победу в УПЛ за три месяца

Полтавчане забили единственный гол с пенальти.

В 16-м туре украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" принимала "Колос".

Полтавчане одержали победу со счетом 1:0.

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На 39-й минуте Денис Васин реализовал пенальти в ворота команды из Ковалевки. Это был первый гол для "Ворсклы" в чемпионате Украины за последние 56 дней.

Кроме того, "Ворскла" одержала первую победу в УПЛ с 24 августа, когда также был обыгран "Колос".

"Ворскла" - "Колос" - 1:0

Гол: Васин, 39 (с пенальти)

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Скляр, Луизао, Ребенок, Васин, Коломоец (Кане, 57, Очигава, 90+4), Артур (Сакив, 78)

"Колос": Волынец, Зозуля, Мартыненко, Гавриш, Черноморец, Ориховский, Милько, Кожушко (Морозко, 59), Задоя (Смирный, 68), Лысенко, Вильхамссон (Волков, 46)

Предупреждения: Артур, Ндиайе - Задоя, Лысенко

"Ворскла" набрала 11 очков, но остается на последнем месте в турнирной таблице УПЛ. У "Колоса" 17 пунктов в активе и девятое место.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" дома обыграла "Карпаты".