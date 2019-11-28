Сборная Украины ухудшила свое положение в рейтинге ФИФА

За прошедший месяц подопечные Андрея Шевченко потеряли две позиции.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины в мировой классификации потеряла две позиции и теперь располагается на 24-м месте.

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Нашу сборную в рейтинге незначительно обошли команды Уэльса и США.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии, а в топ-10 произошла только одна перестановка - местами поменялись сборные Хорватии и Португалии.

1. Бельгия - 1765 очков

2. Франция - 1733

3. Бразилия - 1712

4. Англия - 1661

5. Уругвай - 1645

6 (7). Хорватия - 1642

7 (6). Португалия - 1639

8. Испания - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбия - 1622...

24 (22). Украина - 1537

Напомним, в ноябре Украина в товарищеском матче обыграла Эстонию (1:0), после чего в заключительном матче отбора на Евро-2020 сыграла вничью с Сербией (2:2).

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко вошел в топ-10 рейтинга тренеров национальных сборных.