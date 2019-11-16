"Хорошие отношения с игроками": Бавария определилась с главным тренером на ближайшие месяцы

Ханс-Дитер Флик продолжит работать с командой.

"Бавария" утвердила Ханса-Дитера Флика в качестве главного тренера команды, лишив его статуса "исполняющий обязанности".

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Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

"Флик, как минимум до Рождества, будет тренировать команду и отвечать за ее результаты. У него хорошие отношения с игроками. Могу уверенно заявить, что мы ему доверяем", - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Флик возглавил "Баварию" после отставки тренерского штаба Нико Ковача. Под руководством нового наставника немецкий гранд обыграл "Олимпиакос" (2:0) в Лиге чемпионов и разгромил дортмундскую "Боруссию" (4:0) в Бундеслиге.

"Бавария" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от "Боруссии" М на четыре очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный французский футболист возглавил канадский клуб.