Еще четыре сборные вышли на Евро-2020

Всего на турнир пробились уже десять сборных.

По итогам игрового дня 14 ноября определились еще четыре участника финальной части чемпионата Европы-2020.

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Право выступления в финальном турнире получили Англия, Чехия, Франция и Турция.

Англичане сумели разгромить Черногорию (7:0) и выиграли группу A. Чехи закрепились на второй строчке после победы над Косово (2:1).

Французы выиграли группу H после сложной победы над Молдовой (2:1), а Турция разошлась миром с Исландией (0:0) и этого было достаточно, чтобы остаться вторыми.

Ранее досрочные путевки на Евро-2020 добыли Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания. Всего известны уже десять команд-участниц финальной части континентального первенства.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах отбора на Евро-2020 14 ноября.