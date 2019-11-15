Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября

Англия и Португалия одержали разгромные победы, а Франция с трудом победила Молдову.

14 ноября состоялось семь матчей квалификации Евро-2020 в группах A, B и H. Группа A Чехия - Косово - 2:1 Англия - Черногория - 7:0 Положение команд: Англия - 18 очков (7 матчей), Чехия - 15 (7), Косово - 11 (7), Болгария - 3 (7), Черногория - 3 (8). Читайте такжеМиллионы евро: стала известна прибыль Украины за выход на Евро-2020 Группа B Португалия - Литва - 6:0 Сербия - Люксембург - 3:2 Положение команд: Украина - 19 очков (7 матчей), Португалия - 14 (7), Сербия - 13 (7), Люксембург - 4 (7), Литва - 1 (8). Группа H Турция - Исландия - 0:0 Албания - Андорра - 2:2 Франция - Молдова - 2:1 Положение команд: Франция - 22 очка (9 матчей), Турция - 20 (9), Исландия - 16 (9), Албания - 13 (9), Андорра - 4 (9), Молдова - 3 (9). УНИАН ранее также сообщал о том, что Украина дожала Эстонию в товарищеском матче.

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