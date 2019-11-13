Шевченко о ближайших матчах сборной: у ребят отличная мотивация (видео)

Тренер также рассказал, как сборная будет использовать Дмитрия Иванисеню, которого позвали в сборную впервые.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал об атмосфере в команде и моральном настрое своих игроков в преддверии товарищеского матча с Эстонией и предстоящей встречей со сборной Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы.

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В ходе пресс-конференции тренер выразил уверенность, что на матче с сербами мотивация у игроков будет высокой, несмотря на уже решенный вопрос с выходом на основную часть турнира.

"Мотивация у игроков должна быть всегда. В первую очередь, будет мотивация у тех игроков, которые играли меньше. У нас есть ряд исполнителей, которые не примут участие в ближайшей игре. У кого-то травмы, у кого-то перебор карточек. Будет шанс у ребят, которые играли меньше", – отметил Шевченко.

"Прекрасная мотивация у каждого из них есть. Играем с отличным соперником. Не исключено, что с Сербией мы можем встретиться и в будущем", – продолжил он.

Тренер прокомментировал также скандальный инцидент с Тайсоном в "Класичном".

"Расизму нет места в украинском футболе и никогда не будет. Мы должны сплотиться против этой проблемы и должны бороться", – указал он.

Шевченко, кроме того, рассказал, как сборная будет использовать Дмитрия Иванисеню, которого вызвали в команду впервые.

"Иванисеня играет опорника. Очень успешно выступает в своем клубе. Мы не собираемся менять его позицию. Планируем использовать его как опорника", – заключил он.

Напомним, сборные Украины и Сербии встретятся 17 ноября.

Кроме того, в четверг, 14 ноября, сборная Украины будет принимать Эстонию в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".