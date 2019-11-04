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Определен лучший игрок 13-го тура украинской Премьер-лиги (фото)

13:31, 04 ноября 2019
Футбол
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Ковалец забил гол и сделал ассист / фото: ФК Александрия

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В поединке против "Мариуполя" Ковалец сумел отличиться голом и результативной передачей. Александрийцы праздновали победу со счетом 3:1.

Полузащитник победил в голосовании единогласно. В экспертный совет вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу и Виктор Грачов.

upl.ua

Лучшим тренером тура стал наставник донецкого "Олимпика" Висенте Гомес.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 13-го тура УПЛ.

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Теги: #футбол#УПЛ#Александрия