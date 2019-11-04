Определен лучший игрок 13-го тура украинской Премьер-лиги (фото)
13:31, 04 ноября 2019Футбол
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Экспертный совет УПЛ признал лучшим футболиста "Александрии".
Ковалец забил гол и сделал ассист / фото: ФК Александрия
Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец признан лучшим игроком по итогам 13-го тура украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В поединке против "Мариуполя" Ковалец сумел отличиться голом и результативной передачей. Александрийцы праздновали победу со счетом 3:1.
Полузащитник победил в голосовании единогласно. В экспертный совет вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу и Виктор Грачов.
upl.ua
Лучшим тренером тура стал наставник донецкого "Олимпика" Висенте Гомес.
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 13-го тура УПЛ.
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