Определен лучший игрок 13-го тура украинской Премьер-лиги (фото)

Экспертный совет УПЛ признал лучшим футболиста "Александрии".

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец признан лучшим игроком по итогам 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В поединке против "Мариуполя" Ковалец сумел отличиться голом и результативной передачей. Александрийцы праздновали победу со счетом 3:1.

Полузащитник победил в голосовании единогласно. В экспертный совет вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу и Виктор Грачов.

Лучшим тренером тура стал наставник донецкого "Олимпика" Висенте Гомес.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 13-го тура УПЛ.