Шахтер впервые за десять лет не сыграет в финале Кубка Украины

А в четвертьфинал турнира "горняки" не смогли пробиться впервые за четырнадцать лет.

Донецкий "Шахтер" впервые за десять лет не сможет сыграть в финале Кубка Украины.

В текущем розыгрыше Кубка "горняки" на "Олимпийском" проиграли "Динамо" и покинули турнир на стадии 1/8 финала.

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В предыдущий раз "Шахтер" не сумел дойти до финала в сезоне 2009-2010, когда вылетел в полуфинале. После этого "горняки" девять раз подряд играли в матче за трофей. Четыре последние розыгрыша подряд завершались победами донецкого клуба.

Кроме того, "Шахтер" впервые с сезона 2005-2006 не сумел пробиться в четвертфинал Кубка Украины. В предыдущий раз "горняки" выбыли из Кубка Украины на стадии 1/8 финала четырнадцать лет назад, когда проиграл "Карпатам" (0:1).

Также отметим, что "Динамо" впервые обыграло "Шахтер" в Кубке в тех случаях, когда команды встречались до финала.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Шахтер" в овертайме.