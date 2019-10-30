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Шахтер впервые за десять лет не сыграет в финале Кубка Украины

23:20, 30 октября 2019
Футбол
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Шахтер в Киеве уступил Динамо / фото: ФК Шахтер

В текущем розыгрыше Кубка "горняки" на "Олимпийском" проиграли "Динамо" и покинули турнир на стадии 1/8 финала.

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В предыдущий раз "Шахтер" не сумел дойти до финала в сезоне 2009-2010, когда вылетел в полуфинале. После этого "горняки" девять раз подряд играли в матче за трофей. Четыре последние розыгрыша подряд завершались победами донецкого клуба.

Кроме того, "Шахтер" впервые с сезона 2005-2006 не сумел пробиться в четвертфинал Кубка Украины. В предыдущий раз "горняки" выбыли из Кубка Украины на стадии 1/8 финала четырнадцать лет назад, когда проиграл "Карпатам" (0:1).

Также отметим, что "Динамо" впервые обыграло "Шахтер" в Кубке в тех случаях, когда команды встречались до финала.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" обыграло "Шахтер" в овертайме.

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Теги: #Шахтер#Кубок Украины