Шахтер не сумел обыграть загребское Динамо в Лиге чемпионов (фото)

"Горняки" потеряли очки в домашнем матче третьего тура группового этапа ЛЧ.

Донецкий "Шахтер" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов в Харькове принимал загребское "Динамо".

"Шахтеру" удалось выйти вперед на 16-й минуте - Марлос нашел в штрафной Евгения Коноплянку, который первым касанием пробросил мяч на ход, а вторым с острого угла переиграл голкипера.

Однако не прошло и десяти минут, как гости смогли отыграться. Никто не помешал Дани Ольмо с линии вратарской замкнуть передачу Мислава Оршича.

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На 50-й минуте "Шахтер" мог пропустить во второй раз, но после удара Оршича "горняков" спасла штанга, а следом бил Ольмо, но Пятов достал мяч из-под перекладины.

Еще через десять минут гости все же вышли вперед. Пятов во время подачи углового зачем-то завалил на газон Марио Гаврановича, и Оршич уверенно реализовал пенальти.

Уйти от поражения "Шахтеру" удалось на 75-й минуте - Алан Патрик отдал вразрез на Додо, тот обыграл голкипера и отправил мяч в сетку.

В концовке встречи за "горняков" еще раз сыграла штанга - после прохода и удара Ольмо с острого угла.

"Шахтер" - "Динамо" Загреб - 2:2

Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 - Ольмо, 25, Оршич, 60 (с пенальти)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат (Додо, 66), Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос (Коваленко, 84), Коноплянка (Соломон, 66), Мораес

"Динамо" Зг: Ливакович, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрен, Леовац, Стоянович, Адеми (Гояк, 69), Моро, Дани Ольмо, Оршич (Иванушец, 90), Гавранович (Петкович, 62)

Таким образом, и "Шахтер", и загребское "Динамо" после трех туров набрали по 4 очка. "Горняки" пока уступают хорватскому клубу второе место в группе С за счет худшей разницы мячей.

Свой следующий матч на групповом этапе ЛЧ "Шахтер" проведет 6 ноября. "Горняки" сыграют с загребским "Динамо" на выезде.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре группового этапа ЛЧ "Шахтер" обыграл "Аталанту".