Зона вылета близко: Манчестер Юнайтед выдал худший старт сезона за 30 лет
11:06, 07 октября 2019Футбол
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В восьми турах АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера смогла набрать только 9 очков.
Уле-Гуннар Сульшер / REUTERS
Старт текущего чемпионата Англии стал для "Манчестер Юнайтед" худшим в истории клуба за последние тридцать лет.
В восьмом туре АПЛ "МЮ" проиграл "Ньюкаслу" (0:1), потерпев уже третье поражение в чемпионате.
После восьми туров "Манчестер Юнайтед" под руководством Сульшера набрал всего 9 очков. Как сообщает Twitter OptaJoe, это худший результат в истории клуба за последние 30 лет - в сезоне 1989-1990 "МЮ" в восьми первых турах чемпионата Англии набрал 8 очков. Тот сезон манкунианцы в итоге завершили на тринадцатой строчке.
На данный момент "Ман Юнайтед" занимает двенадцатое место в таблице АПЛ, а от зоны вылета команду отделяет всего 2 очка.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Манчестер Сити" в восьмом туре АПЛ проиграл "Вулверхэмптону".
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