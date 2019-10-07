Зона вылета близко: Манчестер Юнайтед выдал худший старт сезона за 30 лет

В восьми турах АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера смогла набрать только 9 очков.

Старт текущего чемпионата Англии стал для "Манчестер Юнайтед" худшим в истории клуба за последние тридцать лет.

В восьмом туре АПЛ "МЮ" проиграл "Ньюкаслу" (0:1), потерпев уже третье поражение в чемпионате.

После восьми туров "Манчестер Юнайтед" под руководством Сульшера набрал всего 9 очков. Как сообщает Twitter OptaJoe, это худший результат в истории клуба за последние 30 лет - в сезоне 1989-1990 "МЮ" в восьми первых турах чемпионата Англии набрал 8 очков. Тот сезон манкунианцы в итоге завершили на тринадцатой строчке.

На данный момент "Ман Юнайтед" занимает двенадцатое место в таблице АПЛ, а от зоны вылета команду отделяет всего 2 очка.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Манчестер Сити" в восьмом туре АПЛ проиграл "Вулверхэмптону".