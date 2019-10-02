Аталанта - Шахтер: Пятов рассказал, благодаря чему отбил пенальти

Украинский вратарь уже в пятый раз в карьере парировал одиннадцатиметровый в Лиге чемпионов.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов раскрыл секрет отраженного пенальти в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты".

В комментарии segodnya.ua Пятов подчеркнул, что отраженный пенальти - заслуга голкипера вратарей "Шахтера" Антонио Феррейры. Голкипер среагировал на удар благодаря грамотной подсказке тренера.

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"Реагировал ли я по удару? Нет, мне Тони подсказал, куда прыгать. Сказал, что если в наши ворота поставят пенальти, бить будет скорее всего Иличич, он в последнее время - штатный пенальтист "Аталанты", и в сборной тоже бьет. И почти всегда - в левый от вратаря угол", - рассказал Пятов.

Отметим, что украинский голкипер уже в пятый раз в карьере парировал удар с "точки" в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, "Шахтер" на выезде обыграл "Аталанту" со счетом 2:1.

УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Аталантой".