Есть сюрпризы: Ротань назвал состав молодежной сборной Украины на ближайшие матчи

Вызов в "молодежку" получили Георгий Цитаишвили, Назарий Русин, Николай Шапаренко и другие футболисты.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил состав команды на ближайшие матчи против Румынии и Греции.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба - "Динамо"), Олег Билык ("Александрия")

Защитники: Денис Попов ("Динамо"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Ефим Конопля ("Десна"), Евгений Чеберко ("Заря"), Владислав Дубинчак ("Карпаты"), Владислав Бабогло ("Александрия"), Алексей Быков ("Мариуполь"), Орест Лебеденко ("Луго", Испания), Богдан Милованов ("Спортинг-В", Испания)

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Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба - "Динамо"), Богдан Леднев ("Заря"), Евгений Смирный ("Колос"), Александр Назаренко ("Днепр-1"), Максим Чех, Дмитрий Топалов (оба - "Мариуполь"), Михаил Мудрик, Дмитрий Крыскив (оба - "Шахтер"), Ахмед Алибеков ("Слован")

Нападающие: Владислав Супряга ("Днепр-1"), Назарий Русин ("Заря"), Олег Кожушко ("Колос")

Неожиданно не получили вызов в сборную, а были включены лишь в резервный список полузащитник "Мариуполя" Владислав Вакула, хавбек "Днепра-1" Сергей Булеца и форвад "Шахтера" Даниил Сикан.

В резервный список также вошли Артем Бондаренко ("Шахтер"), Тимур Стецьков ("Александрия"), Виктор Корниенко ("Мариуполь"), Артем Козак, Владимир Якимец (оба - "Карпаты") и Даниил Бескоровайный ("Дунайска Стреда", Словакия)

Против Румынии в рамках квалификации Евро-2021 Украина сыграет 10 октября на выезде, а 14 октября украинцы в товарищеском матче встретятся с Грецией.

Напомним, на старте квалификации Евро-2021 сборная Украины набрала 3 очка в двух играх.

Как сообщал УНИАН, во втором туре Украина разгромила сборную Мальты.