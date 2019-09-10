Молодежная сборная Украины одержала первую победу в отборе на ЧЕ по футболу

Подопечные Руслана Ротаня уверенно обыграли Мальту.

Молодежная сборная Украины (U-21) провела свой второй матч в рамках квалификации на Евро-2021. На "Славутич Арене" в Запорожье подопечные Руслана Ротаня со счетом 4:0 разгромили сборную Мальты, одержав первую победу в отборочном турнире. Голами в составе украинской сборной отметились Дмитрий Топалов, Назарий Русин, Богдан Леднев и Георгий Цитаишвили. Украина U-21 - Мальта U-21 - 4:0 Голы: Топалов, 17, Русин, 21, Леднев, 40, Цитаишвили, 83 Украина U-21: Билык, Милованов, Дубинчак, Быков, Алибеков (Бабогло, 52), Чех, Леднев, Шапаренко (Смирный, 53), Топалов (Цитаишвили, 52), Чеберко, Русин (Кожушко, 68). Следующий матч отбора украинцы проведут 10 октября в гостях против сборной Румынии. Как сообщал УНИАН, в первом матче отбора на Евро-2021 "молодежка" Украины уступила Финляндии.

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