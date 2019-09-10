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Молодежная сборная Украины одержала первую победу в отборе на ЧЕ по футболу

20:52, 10 сентября 2019
Футбол
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Сборная U-21 одержала первую победу в официальных матчах под руководством Руслана Ротаня / фото: УАФ

На "Славутич Арене" в Запорожье подопечные Руслана Ротаня со счетом 4:0 разгромили сборную Мальты, одержав первую победу в отборочном турнире.

Голами в составе украинской сборной отметились Дмитрий Топалов, Назарий Русин, Богдан Леднев и Георгий Цитаишвили.

Украина U-21 - Мальта U-21 - 4:0

Голы: Топалов, 17, Русин, 21, Леднев, 40, Цитаишвили, 83

Украина U-21: Билык, Милованов, Дубинчак, Быков, Алибеков (Бабогло, 52), Чех, Леднев, Шапаренко (Смирный, 53), Топалов (Цитаишвили, 52), Чеберко, Русин (Кожушко, 68).

Следующий матч отбора украинцы проведут 10 октября в гостях против сборной Румынии.

Как сообщал УНИАН, в первом матче отбора на Евро-2021 "молодежка" Украины уступила Финляндии.

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Теги: #молодежная сборная Украины по футболу#Руслан Ротань