Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 9-го тура

"Шахтер" примет "Ворсклу", а "Динамо" сыграет с "Днепром-1".

С 27 по 29 сентября пройдут матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги. Расписание трансляций 27 сентября 19.00. "Шахтер" - "Ворскла" Трансляция: "Футбол 1" 28 сентября 17.00. "Карпаты" - "Колос" Трансляция: УНИАН ТВ 19.30. "Александрия" - "Львов" Трансляция: "Футбол 2" 29 сентября 14.00. "Мариуполь" - "Десна" Трансляция: "Футбол 1" 17.00. "Динамо" - "Днепр-1" Трансляция: "2+2" 19.30. "Олимпик" - "Заря" Трансляция: "Футбол 1" УНИАН ранее также сообщал о том, что в перенесенном матче 4-го тура УПЛ "Динамо" вырвало победу у "Мариуполя".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter