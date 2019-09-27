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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 9-го тура

09:46, 27 сентября 2019
Футбол
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Динамо ждет домашний матч / фото: ФК Динамо Киев

Расписание трансляций

27 сентября

19.00. "Шахтер" - "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 1"

28 сентября

17.00. "Карпаты" - "Колос"

Трансляция: УНИАН ТВ

19.30. "Александрия" - "Львов"

Трансляция: "Футбол 2"

29 сентября

14.00. "Мариуполь" - "Десна"

Трансляция: "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Днепр-1"

Трансляция: "2+2"

19.30. "Олимпик" - "Заря"

Трансляция: "Футбол 1"

УНИАН ранее также сообщал о том, что в перенесенном матче 4-го тура УПЛ "Динамо" вырвало победу у "Мариуполя".

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Теги: #Динамо#Шахтер#УПЛ