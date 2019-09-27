Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 9-го тура
09:46, 27 сентября 2019Футбол
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"Шахтер" примет "Ворсклу", а "Динамо" сыграет с "Днепром-1".
Динамо ждет домашний матч / фото: ФК Динамо Киев
С 27 по 29 сентября пройдут матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги.
Расписание трансляций
27 сентября
19.00. "Шахтер" - "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 1"
28 сентября
17.00. "Карпаты" - "Колос"
Трансляция: УНИАН ТВ
19.30. "Александрия" - "Львов"
Трансляция: "Футбол 2"
29 сентября
14.00. "Мариуполь" - "Десна"
Трансляция: "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Днепр-1"
Трансляция: "2+2"
19.30. "Олимпик" - "Заря"
Трансляция: "Футбол 1"
УНИАН ранее также сообщал о том, что в перенесенном матче 4-го тура УПЛ "Динамо" вырвало победу у "Мариуполя".
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