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Клуб АПЛ зимой планирует усилиться лидером Шахтера и сборной Украины - СМИ

22:48, 26 сентября 2019
Футбол
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Степаненко всю карьеру выступает в УПЛ / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщило издание The Sun.

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"Орлы" интересовались 30-летним украинцем еще летом, но сделка так и не состоялась. Тогда сумма возможного трансфера оценивалась в восемь миллионов фунтов.

Теперь англичане были проинформированы, что Степаненко будет готов покинуть "горняков" зимой, а клуб не будет препятствовать, если получит достойное предложение.

Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. За дончан хавбек провел 285 матчей, забил 19 голов и отдал 19 ассистов. Также на его счету 55 поединков и три гола за сборную Украины.

Контракт полузащитника с чемпионом Украины истекает летом 2022 года.

УНИАН ранее сообщал, что футболист "Шахтера" может продолжить карьеру в "Роме".

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Теги: #футбол#Шахтер#Тарас Степаненко