Клуб АПЛ зимой планирует усилиться лидером Шахтера и сборной Украины - СМИ
Английский "Кристал Пэлас" в зимнее трансферное окно попытается подписать полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко.
Об этом сообщило издание The Sun.
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"Орлы" интересовались 30-летним украинцем еще летом, но сделка так и не состоялась. Тогда сумма возможного трансфера оценивалась в восемь миллионов фунтов.
Теперь англичане были проинформированы, что Степаненко будет готов покинуть "горняков" зимой, а клуб не будет препятствовать, если получит достойное предложение.
Тарас Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. За дончан хавбек провел 285 матчей, забил 19 голов и отдал 19 ассистов. Также на его счету 55 поединков и три гола за сборную Украины.
Контракт полузащитника с чемпионом Украины истекает летом 2022 года.
УНИАН ранее сообщал, что футболист "Шахтера" может продолжить карьеру в "Роме".