Капитан "Динамо" может продолжить карьеру в Турции

В услугах полузащитника заинтересован "Бешикташ".

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук может перейти в турецкий "Бешикташ".

Об этом сообщил портал Tribuna.com.

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Турецкий клуб хочет арендовать 28-летнего украинца до конца сезона. Другие детали потенциальной сделки не уточняются.

В текущем сезоне Сидорчук провел за киевлян пять поединков и отдал две результативные передачи. Хавбек выступает за "Динамо" с 2013 года. Также на его счету 25 матчей и 2 гола за сборную Украины.

"Бешикташ" в прошлом сезоне занял третье место в турецкой Суперлиге и завоевал путевку в Лигу Европы.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" не справилось с аутсайдером УПЛ в первом матче Алексея Михайличенко.