Капитан "Динамо" может продолжить карьеру в Турции
17:24, 29 августа 2019Футбол
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В услугах полузащитника заинтересован "Бешикташ".
Сидорчук выступает за Динамо с 2013-го / фото: ФК Динамо
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук может перейти в турецкий "Бешикташ".
Об этом сообщил портал Tribuna.com.
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Турецкий клуб хочет арендовать 28-летнего украинца до конца сезона. Другие детали потенциальной сделки не уточняются.
В текущем сезоне Сидорчук провел за киевлян пять поединков и отдал две результативные передачи. Хавбек выступает за "Динамо" с 2013 года. Также на его счету 25 матчей и 2 гола за сборную Украины.
"Бешикташ" в прошлом сезоне занял третье место в турецкой Суперлиге и завоевал путевку в Лигу Европы.
УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" не справилось с аутсайдером УПЛ в первом матче Алексея Михайличенко.
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