Динамо покинул испанский тренер
16:28, 21 августа 2019Футбол
0 0
Висенте Гомес решил не оставаться в киевском клубе после увольнения Александра Хацкевича.
Висенте Гомес вернулся в Динамо только в июне / фото: dynamo.kiev.ua
Испанский тренер Висенте Гомес, который входил в тренерский штаб Александра Хацкевича, принял решение покинуть "Динамо".
Об этом сообщает Sport Arena.
В "Динамо" были не против оставить испанца в клубе, однако тот решил уйти после увольнения Хацкевича.
Читайте также"Лучше команду не знает никто": Суркис объяснил, почему назначил главным тренером Михайличенко (видео)
Отметим, что Висенте Гомес был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо" в период с 2014 по 2017 годы, после чего работал в "Аль-Гарафе" и "Спартаке". В июне этого года испанец вернулся в "Динамо", но теперь вновь покидает клуб.
Напомним, на прошлой неделе "Динамо" возглавил Алексей Михайличенко.
УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис раскрыл подробности увольнения Хацкевича.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter