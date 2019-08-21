Динамо покинул испанский тренер

Висенте Гомес решил не оставаться в киевском клубе после увольнения Александра Хацкевича.

Испанский тренер Висенте Гомес, который входил в тренерский штаб Александра Хацкевича, принял решение покинуть "Динамо".

Об этом сообщает Sport Arena.

В "Динамо" были не против оставить испанца в клубе, однако тот решил уйти после увольнения Хацкевича.

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Отметим, что Висенте Гомес был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо" в период с 2014 по 2017 годы, после чего работал в "Аль-Гарафе" и "Спартаке". В июне этого года испанец вернулся в "Динамо", но теперь вновь покидает клуб.

Напомним, на прошлой неделе "Динамо" возглавил Алексей Михайличенко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис раскрыл подробности увольнения Хацкевича.