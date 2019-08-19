"Не было игры и результата": Cуркис раскрыл подробности увольнения Хацкевича (видео)

Президент "Динамо" дал откровенное интервью о делах клуба.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о делах клуба и раскрыл подробности смены главного тренера.

Руководитель дал интервью программе "Профутбол".

"У нас с Хацкевичем состоялся телефонный разговор. Я предложил ему встретиться, когда улягутся эмоции, потому что я всю ночь не спал. Мы поговорили, я ему сказал: Александр Николаевич, отдыхайте, подумайте, какие допущены ошибки, какие были позитивные моменты, вы молодой человек, вам еще работать тренером если не в этой команде, то в другой. Результат остается, игра забывается. У нас не было игры, у нас не было результата. Почему, мне сложно сказать.

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Может быть, новый тренерский штаб протестирует футболистов, проанализирует, почему мы провалили начало сезона, на которое были большие надежды. Качество игры должно быть таким, чтобы мы не шли с валидолом на стадион, а с радостью, чтоб мы знали, что такую команду обыграем и победим. При счете 2:1 с "Брюгге" у меня не было уверенности, что мы эту команду пройдем. Если была выбрана неправильная тактика и неправильная стратегия в этих двух матчах, то это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Поэтому тренерский штаб теперь отдыхает, ловит рыбу, а работают другие люди".

Также Суркис отметил, что у киевлян нет таких финансовых возможностей, как у донецкого "Шахтера":

"У нас очень сильный конкурент - донецкий "Шахтер". Эта команда хорошо укомплектована, с хорошими финансовыми возможностями и хорошей философией. У киевского "Динамо" таких финансовых возможностей нет. И это все знают, я это не скрываю. Критиковать можно. Кто-то пускай придет и скажет: мы готовы поучаствовать в этом процессе по становлению команды. И с деньгами команду можно не сделать, а без денег точно ее не сделаешь".

Кроме того, президент ответил и на критику болельщиков, многие из которых раскритиковали назначение Алексея Михайличенко вместо Александра Хацкевича:

"Решение принято. Болельщики меня могут критиковать и ругать, но им придется смириться с этим решением. Они меня ругают, матерят - пускай критикуют, я все переживу. Вот если вся эта масса, которая критикует, будет приходить на футбол, тогда можно будет прислушаться. А они ж не приходят на футбол. Они только сидят в интернете и гадости пишут".

УНИАН ранее сообщал, что клуб УПЛ уволил тренера-легионера после четырех поражений подряд.