Хацкевич уволен с поста главного тренера Динамо
Киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.
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Сообщение появилось на официальном сайте столичного клуба.
Вместе с белорусским специалистом клуб покинет и весь его тренерский штаб, в который входили известные в прошлом футболисты "Динамо" Максим Шацких и Олег Лужный.
Что касается имени нового наставника команды, то информация по данному вопросу пока не уточняется.
Киевское "Динамо" в третий раз подряд под руководством Александра Хацкевича не сумело пробиться в групповой этап главного клубного турнира Европы. Динамовцы на выезде уступили "Брюгге" 0:1, а затем не сумели обыграть бельгийцев дома - 3:3.
Киевляне продолжат свой еврокубковый путь в групповом раунде Лиги Европы.
Напомним, Хацкевич возглавлял "Динамо" с лета 2017 года. За этот период команда сумела дважды завоевать Суперкубок Украины.
УНИАН ранее сообщал, что в сети отреагировали на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов.