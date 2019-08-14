Хацкевич уволен с поста главного тренера Динамо

Киевляне решили расстаться со специалистом после вылета из Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.

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Сообщение появилось на официальном сайте столичного клуба.

Вместе с белорусским специалистом клуб покинет и весь его тренерский штаб, в который входили известные в прошлом футболисты "Динамо" Максим Шацких и Олег Лужный.

Что касается имени нового наставника команды, то информация по данному вопросу пока не уточняется.

Киевское "Динамо" в третий раз подряд под руководством Александра Хацкевича не сумело пробиться в групповой этап главного клубного турнира Европы. Динамовцы на выезде уступили "Брюгге" 0:1, а затем не сумели обыграть бельгийцев дома - 3:3.

Киевляне продолжат свой еврокубковый путь в групповом раунде Лиги Европы.

Напомним, Хацкевич возглавлял "Динамо" с лета 2017 года. За этот период команда сумела дважды завоевать Суперкубок Украины.

УНИАН ранее сообщал, что в сети отреагировали на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов.