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Динамо попало в групповой этап Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов

23:05, 13 августа 2019
Футбол
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Динамо не сумело пройти Брюгге / фото: Динамо Киев

После поражения по сумме двух встреч от бельгийского "Брюгге" (0:1 и 3:3) и вылета из квалификации Лиги чемпионов "Динамо" продолжит выступления на евроарене в Лиге Европы.

Киевляне, согласно регламенту еврокубков, получили прямую путевку в групповой этап ЛЕ и не будут преодолевать заключительный отборочный этап турнира.

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Список всех возможных соперников "Динамо" по групповой стадии Лиги Европы будет известен после раунда плей-офф квалификации. А жеребьевка группового этапа состоится 30 августа.

Отметим, что "Динамо" в третий раз подряд под руководством Александра Хацкевича не сумело преодолеть квалификацию Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы.

УНИАН ранее опубликовал видео матча "Динамо" - "Брюгге".

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Теги: #Динамо#Лига Европы#Лига чемпионов