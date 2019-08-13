Динамо попало в групповой этап Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов

Киевляне сыграют на групповой стадии второго по значимости клубного турнира Европы.

После поражения по сумме двух встреч от бельгийского "Брюгге" (0:1 и 3:3) и вылета из квалификации Лиги чемпионов "Динамо" продолжит выступления на евроарене в Лиге Европы.

Киевляне, согласно регламенту еврокубков, получили прямую путевку в групповой этап ЛЕ и не будут преодолевать заключительный отборочный этап турнира.

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Список всех возможных соперников "Динамо" по групповой стадии Лиги Европы будет известен после раунда плей-офф квалификации. А жеребьевка группового этапа состоится 30 августа.

Отметим, что "Динамо" в третий раз подряд под руководством Александра Хацкевича не сумело преодолеть квалификацию Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы.

УНИАН ранее опубликовал видео матча "Динамо" - "Брюгге".