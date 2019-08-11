Украинская Премьер-лига: результаты всех матчей 3-го тура

10-11 августа прошли поединки очередного тура чемпионата Украины 2019-2020.

Завершились матчи третьего тура украинской Премьер-лиги 2019-2020.

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Главным событием тура стала встреча киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на НСК "Олимпийский". "Горняки" одержали победу со счетом 2:1 и теперь на три пункта опережают главного соперника в борьбе за титул

Отметим, что в шести поединках была зафиксирована всего одна ничья.

Результаты всех матчей

"Динамо" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Родригес, 39 - Мораес, 21, Марлос, 64

"Александрия" - "Олимпик" - 2:1

Голы: Шендрик, 43, Безбородько, 61 - Матар, 56

"Ворскла" - "Львов" - 3:2

Голы: Шехич, 2, 27, Васин, 90+6 (с пенальти) - Бруно, 21, Шина, 59

"Колос" - "Заря" - 1:3

Голы: Костышин, 34 - Леднев, 27, Русин, 45+1, Кабаев, 46

"Днепр-1" - "Десна" - 0:1

Гол: Филиппов, 67

"Карпаты" - "Мариуполь" - 1:1

Голы: Топалов, 25 - Войковиц, 29

Матчи четвертого тура пройдут 17-18 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, сколько команд покинет УПЛ и повысится в классе по итогам текущего сезона.