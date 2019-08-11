Украинская Премьер-лига: результаты всех матчей 3-го тура
Завершились матчи третьего тура украинской Премьер-лиги 2019-2020.
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Главным событием тура стала встреча киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на НСК "Олимпийский". "Горняки" одержали победу со счетом 2:1 и теперь на три пункта опережают главного соперника в борьбе за титул
Отметим, что в шести поединках была зафиксирована всего одна ничья.
Результаты всех матчей
"Динамо" - "Шахтер" - 1:2
Голы: Родригес, 39 - Мораес, 21, Марлос, 64
"Александрия" - "Олимпик" - 2:1
Голы: Шендрик, 43, Безбородько, 61 - Матар, 56
"Ворскла" - "Львов" - 3:2
Голы: Шехич, 2, 27, Васин, 90+6 (с пенальти) - Бруно, 21, Шина, 59
"Колос" - "Заря" - 1:3
Голы: Костышин, 34 - Леднев, 27, Русин, 45+1, Кабаев, 46
"Днепр-1" - "Десна" - 0:1
Гол: Филиппов, 67
"Карпаты" - "Мариуполь" - 1:1
Голы: Топалов, 25 - Войковиц, 29
Матчи четвертого тура пройдут 17-18 августа.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, сколько команд покинет УПЛ и повысится в классе по итогам текущего сезона.