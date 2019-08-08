Форвард сборной Украины забил очередной гол в Лиге Европы (видео)

Роман Яремчук отличился в первом поединке третьего раунда квалификации ЛЕ.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил за бельгийский "Гент" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против кипрской "Ларнаки".

Яремчук вышел на поле в стартовом составе команды и на 26-й минуте ударом из пределов штрафной вывел гостей вперед.

Этот гол стал для Яремчука четвертым в текущей квалификации Лиги Европы.

Поединок в итоге завершился вничью со счетом 1:1. Ответная игра пройдет 15 августа.

Весь матч на поле за "Гент" провел еще один украинец Игорь Пластун, а Роман Безус остался в запасе.

УНИАН ранее сообщал, что Пластун, Безус и Яремчук отметились голами в одном матче за "Гент".