Украинская феерия: Пластун, Безус и Яремчук отметились голами за Гент (видео)
20:48, 04 августа 2019Футбол
242 0
Команда украинцев разгромила соперника.
Яремчук реализовал пенальти / фото: kaagent.be
Во втором туре чемпионата Бельгии "Гент" встречался с "Эйпеном" и одержал разгромную победу со счетом 6:1.
Читайте такжеУкраинский нападающий провел феерический матч в Лиге Европы (видео)
В составе победителей на поле вышли трое украинцев - защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и форвард Роман Яремчук. Каждый из них отметился результативными действиями.
Уже на второй минуте Пластун открыл счет, замкнув головой подачу с углового. На 33-й минуте Безус забил свой дебютный мяч в составе "Гента", также пробив головой. В концовке поединка хавбек оформил дубль.
Еще один мяч на свой счет записал Яремчук, который реализовал пенальти на 41-й минуте.
Комментарий и видео гола Пластуна
Комментарий и видео дубля Безуса
УНИАН ранее сообщал, что Яремчук отметился очередным голом в Лиге Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter