Украинская феерия: Пластун, Безус и Яремчук отметились голами за Гент (видео)

Команда украинцев разгромила соперника.

Во втором туре чемпионата Бельгии "Гент" встречался с "Эйпеном" и одержал разгромную победу со счетом 6:1.

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В составе победителей на поле вышли трое украинцев - защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и форвард Роман Яремчук. Каждый из них отметился результативными действиями.

Уже на второй минуте Пластун открыл счет, замкнув головой подачу с углового. На 33-й минуте Безус забил свой дебютный мяч в составе "Гента", также пробив головой. В концовке поединка хавбек оформил дубль.

Еще один мяч на свой счет записал Яремчук, который реализовал пенальти на 41-й минуте.

Комментарий и видео гола Пластуна

Комментарий и видео дубля Безуса

УНИАН ранее сообщал, что Яремчук отметился очередным голом в Лиге Европы.