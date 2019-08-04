Новичок УПЛ Колос одержал вторую подряд победу

Подопечные Руслана Костышина разобрались с "Олимпиком".

Состоялся очередной матч второго тура украинской Премьер-лиги, в котором новичок элитного дивизиона "Колос" прнимал в Киеве донецкий "Олимпик".

Команда из Ковалевки одержала победу со счетом 1:0.

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Три очка номинальным хозяевам принес Виталий Гавриш, который на 68-й минуте реализовал пенальти.

Стоит отметить, что до перерыва арбитр удалил игрока "Колоса" Евгения Смирного, а во втором тайме еще двух футболистов "Олимпика" - Германа Пенькова и Аду Абубакара.

Таким образом, "Колос" добыл вторую подряд победу, а "Олимпик" во второй раз проиграл и остается на дне турнирной таблицы.

"Олимпик" - "Колос" 0:1

Голы: Гавриш, 68 (с пенальти)

"Олимпик": Пеньков, Вантух, Аду, Гришко, Завийский, Цымбалюк (Шахаб, 55), Ксенз, Политыло (Бетим, 78), Тейшейра, Фабиньо, Матар (Г. Пасич, 81)

"Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш, Парамонов, Черноморец, Задоя (Кожушко, 84), Ильин (Морозко, 51), Смирный, Милько, Костышин (Лысенко, 64), Нехтий

Предупреждения: Фабиньо, Завийский, Шахаб — Смирный, Задоя

Удаления: Пеньков, Аду - Смирный

УНИАН ранее сообщал, что "Олимпик" подписал иранского нападающего.