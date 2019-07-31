Украинская Премьер-лига: результаты всех матчей 1-го тура

C 28 по 31 июля прошли поединки стартового тура чемпионата Украины 2019-2020.

Завершились матчи первого тура украинской Премьер-лиги 2019-2020.

В рамках первого тура гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо" одержали выездные победы.

Отметим, что в первом туре не было зафиксировано ни одной ничьей.

Результаты всех матчей

"Ворскла" - "Заря" - 0:1

Гол: Леднев, 3

"Десна" - "Львов" - 1:2

Голы: Д. Фаворов, 30 - Пернамбуко, 52, Таварес, 85

"Колос" - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 - Фомин, 15

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"Днепр-1" - "Олимпик" - 2:0

Голы: Булеца, 2, Супряга, 9

"Александрия" - "Шахтер" - 1:3

Голы: Третьяков, 42 - Бухал, 58 (в свои ворота), Тайсон, 73, Дентиньо, 90+1

"Карпаты" - "Динамо" - 0:2

Голы: Ковтун (автогол), 42, Беседин (пенальти), 45+1

Матчи второго тура УПЛ пройдут 3 и 4 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, сколько команд покинет УПЛ и повысится в классе по итогам текущего сезона.