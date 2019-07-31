Украинская Премьер-лига: результаты всех матчей 1-го тура
Завершились матчи первого тура украинской Премьер-лиги 2019-2020.
В рамках первого тура гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо" одержали выездные победы.
Отметим, что в первом туре не было зафиксировано ни одной ничьей.
Результаты всех матчей
"Ворскла" - "Заря" - 0:1
Гол: Леднев, 3
"Десна" - "Львов" - 1:2
Голы: Д. Фаворов, 30 - Пернамбуко, 52, Таварес, 85
"Колос" - "Мариуполь" - 2:1
Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 - Фомин, 15
Читайте такжеКарпаты - Динамо: видеообзор матча УПЛ
"Днепр-1" - "Олимпик" - 2:0
Голы: Булеца, 2, Супряга, 9
"Александрия" - "Шахтер" - 1:3
Голы: Третьяков, 42 - Бухал, 58 (в свои ворота), Тайсон, 73, Дентиньо, 90+1
"Карпаты" - "Динамо" - 0:2
Голы: Ковтун (автогол), 42, Беседин (пенальти), 45+1
Матчи второго тура УПЛ пройдут 3 и 4 августа.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, сколько команд покинет УПЛ и повысится в классе по итогам текущего сезона.