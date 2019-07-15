Как ребенка: легендарный футболист Реала поиздевался над Луниным на тренировке (видео)

Украинский голкипер не смог справиться с бразильской техникой.

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин готовится в составе испанского клуба к новому сезону в канадском Монреале.

На одной из тренировок футболист сборной Украины принимал участие в двусторонке, во время которой произошел курьезный эпизод.

Защитник "Реала" Марсело оказался с мячом напротив ворот Лунина и с помощью двух финтов завалил украинца на газон, после чего отправил мяч на партнера, получил обратную передачу и забил гол.

💫¡TOP! Espectacular AMAGO de MARCELO ante LUNIN antes de tirar la PARED y MARCAR. pic.twitter.com/XJmxHFcynI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 14 июля 2019 г.

Стоит отметить, что мяч не был засчитан, так как ассистировал бразильцу игрок за пределами поля.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный конкурент Лунина хочет покинуть "Реал".