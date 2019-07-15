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Как ребенка: легендарный футболист Реала поиздевался над Луниным на тренировке (видео)

23:46, 15 июля 2019
Футбол
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Лунин находится с Реалом в Канаде / twitter.com/melchorcope

На одной из тренировок футболист сборной Украины принимал участие в двусторонке, во время которой произошел курьезный эпизод.

Защитник "Реала" Марсело оказался с мячом напротив ворот Лунина и с помощью двух финтов завалил украинца на газон, после чего отправил мяч на партнера, получил обратную передачу и забил гол.

Стоит отметить, что мяч не был засчитан, так как ассистировал бразильцу игрок за пределами поля.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный конкурент Лунина хочет покинуть "Реал".

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Теги: #футбол#Реал#Андрей Лунин