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Динамо может сохранить финалиста Кубка Америки-2019 и вернуть Хачериди

18:16, 08 июля 2019
Футбол
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Хачериди провел в Динамо 10 лет / фото: paokfc.gr

Об этом сообщило издание Telebasel.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за "Базель" и швейцарцы готовы продлить с ним сотрудничество, но руководство "Динамо" выставило слишком большую сумму за его переход. Сделка может не состояться.

Самбрано, в свою очередь, заинтересован в окончательном уходе из "Динамо".

Кроме того, киевляне могут вернуть защитника Евгения Хачериди, утверждает PAOK Voice.

31-летний футболист находится в статусе свободного агента после истечения контракта с греческим ПАОКом. В прошлом сезоне Хачериди стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны.

Стоит отметить, что защитник выступал за "Динамо" с 2008 по 2018 год.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" пытается подписать словенского полузащитника.

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Теги: #Динамо#футбол#ПАОК#Евгений Хачериди