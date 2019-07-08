Динамо может сохранить финалиста Кубка Америки-2019 и вернуть Хачериди
Киевское "Динамо" может оставить защитника сборной Перу Карлоса Самбрано, который стал финалистом Кубка Америки-2019.
Об этом сообщило издание Telebasel.
В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за "Базель" и швейцарцы готовы продлить с ним сотрудничество, но руководство "Динамо" выставило слишком большую сумму за его переход. Сделка может не состояться.
Самбрано, в свою очередь, заинтересован в окончательном уходе из "Динамо".
Кроме того, киевляне могут вернуть защитника Евгения Хачериди, утверждает PAOK Voice.
31-летний футболист находится в статусе свободного агента после истечения контракта с греческим ПАОКом. В прошлом сезоне Хачериди стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны.
Стоит отметить, что защитник выступал за "Динамо" с 2008 по 2018 год.
Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" пытается подписать словенского полузащитника.