Динамо может сохранить финалиста Кубка Америки-2019 и вернуть Хачериди

Киевляне выдвинули "Базелю" условия по Карлосу Самбрано.

Киевское "Динамо" может оставить защитника сборной Перу Карлоса Самбрано, который стал финалистом Кубка Америки-2019.

Об этом сообщило издание Telebasel.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за "Базель" и швейцарцы готовы продлить с ним сотрудничество, но руководство "Динамо" выставило слишком большую сумму за его переход. Сделка может не состояться.

Самбрано, в свою очередь, заинтересован в окончательном уходе из "Динамо".

Кроме того, киевляне могут вернуть защитника Евгения Хачериди, утверждает PAOK Voice.

31-летний футболист находится в статусе свободного агента после истечения контракта с греческим ПАОКом. В прошлом сезоне Хачериди стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны.

Стоит отметить, что защитник выступал за "Динамо" с 2008 по 2018 год.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" пытается подписать словенского полузащитника.