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Динамо пытается подписать словенского полузащитника - СМИ

19:09, 05 июля 2019
Футбол
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Миха Зайц играет за Фенербахче с января / фото: fenerbahce.org

Как утверждает в Twitter турецкий журналист Экрем Конур, киевляне уже сделали "Фенербахче" предложение по трансферу футболиста.

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"Динамо" предлагает за словенца 6 миллионов евро. В то же время в турецком клубе хотели бы выручить за игрока минимум 9 миллионов.

25-летний Зайц, который играет в центре полузащиты, перешел в "Фенербахче" в январе этого года. На его счету два гола в десяти матчах. Ранее он на протяжении двух лет выступал за итальянский "Эмполи", а до этого - за словенские "Олимпию", "Целе" и "Интерблок".

На счету Зайца - семь матчей и один гол в футболке сборной Словении.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" отказалось продавать защитника в "Зенит".

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Теги: #Динамо#трансферы