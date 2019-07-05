Динамо пытается подписать словенского полузащитника - СМИ

Киевляне сделали "Фенербахче" предложение по трансферу хавбека Михи Зайца.

Киевское "Динамо" заинтересовано в подписании словенского полузащитника "Фенербахче" Михи Зайца.

Как утверждает в Twitter турецкий журналист Экрем Конур, киевляне уже сделали "Фенербахче" предложение по трансферу футболиста.

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"Динамо" предлагает за словенца 6 миллионов евро. В то же время в турецком клубе хотели бы выручить за игрока минимум 9 миллионов.

25-летний Зайц, который играет в центре полузащиты, перешел в "Фенербахче" в январе этого года. На его счету два гола в десяти матчах. Ранее он на протяжении двух лет выступал за итальянский "Эмполи", а до этого - за словенские "Олимпию", "Целе" и "Интерблок".

На счету Зайца - семь матчей и один гол в футболке сборной Словении.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" отказалось продавать защитника в "Зенит".