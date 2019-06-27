"Будет искать новый вызов": Шальке продаст Коноплянку
17:02, 27 июня 2019Футбол
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Украинец не останется в немецком клубе на следующий сезон.
Евгений Коноплянка / Фото: ФК Шальке
Немецкий "Шальке" планирует продать полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку.
Об этом заявил генеральный директор Йохен Шнайдер в комментарии пресс-службе клуба.
"Набиль Бенталеб в настоящее время находится на реабилитации и будет переориентироваться. Как и Евгений Коноплянка. Он будет искать новый вызов", - отметил гендиректор.
В прошедшем сезоне украинец провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Ранее УНИАН сообщал, что "Шальке" может отдать Коноплянку в другой клуб бесплатно.
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