Фонсека попрощался с Шахтером и получил в подарок именную футболку (фото)

Португальский тренер заявил, что "уходит с "Шахтером" в сердце".

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прибыл в Киев, чтобы попрощаться с донецким клубом.

Как сообщает официальный сайт "горняков", Фонсека встретился с гендиректором донецкого клуба Сергеем Палкиным.

В подарок Фонсека получил футболку "Шахтера" со своей фамилией и цифрой 139 - именно столько матчей тренер провел у руля команды.

"Очень сложно покидать "Шахтер", быть здесь и ощущать, что это последний день, и я должен попрощаться с каждым… Я провел три прекрасных, счастливых года. Игроки, работники клуба и болельщики - в моем сердце. Люди в Украине очень помогали мне, я постоянно ощущал их поддержку и уважение, за что хочу поблагодарить. "Шахтер" - великолепный клуб! Я желаю "Шахтеру" и его болельщикам всего самого лучшего", - сказал Фонсека.

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Португалец также отметил, что останется "большим болельщиком "Шахтера" и не прощается навсегда:

"Говорю до свидания, но кто знает, быть может, это прощание не навсегда? Возможно, однажды у нас вновь будет возможность работать вместе? Я не знаю. В футболе бывает все, и ты никогда не знаешь своего будущего. Сейчас я ухожу, но делаю это с "Шахтером" в сердце".

"Фонсека проделал здесь хорошую работу. Мы выиграли много титулов и расстаемся в очень хороших отношениях. Конечно, когда ты прошел с тренером три сезона, эмоционально такие изменения сложно пережить. И при этом я Паулу понимаю: не каждый день есть такие вызовы", - отметил гендиректор "горняков" Сергей Палкин.

Он также добавил, что клуб и тренер расстаются друзьями:

"Паулу получил предложение "Ромы" - это новый вызов, новые амбиции, и он хочет попробовать. Мы его понимаем и расстаемся друзьями. Я пожелал ему удачи и сказал, что теперь мы будем болельщиками "Ромы". Для нас важно, чтобы у Фонсеки с тренерским штабом все получилось, чтобы наши тренеры котировались в Европе и уходили в серьезные клубы".

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, за какую сумму "Шахтер" отпустил Фонсеку в "Рому".