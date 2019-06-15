В Манчестер Сити приняли решение по будущему Зинченко

Пеп Гвардиола рассчитывает на украинца и отказался от покупки нового футболиста на позицию левого защитника.

"Манчестер Сити" вскоре предложит футболисту сборной Украины Александру Зинченко подписать новый пятилетний контракт.

Об этом сообщает Evening Standard.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в новом сезоне видит именно Зинченко основным игроком на позиции левого защитника. В то же время Бенджамену Менди будет предоставляться шанс конкурировать с украинцем.

Издание отмечает, что ранее Гвардиола хотел подписать левого защитника, однако теперь отказался от этой идеи в связи с уверенной игрой Зинченко во второй половине сезона.

Напомним, в прошлом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 29 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, Зинченко стал одним из двух самых дорогих украинских футболистов.