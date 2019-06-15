цей матеріал доступний українською

В Манчестер Сити приняли решение по будущему Зинченко

17:12, 15 июня 2019
Футбол
687 0
Пеп Гвардиола и Александр Зинченко / REUTERS

Об этом сообщает Evening Standard.

Читайте такжеФутболист сборной Украины Зинченко рассказал о романе с телеведущей

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в новом сезоне видит именно Зинченко основным игроком на позиции левого защитника. В то же время Бенджамену Менди будет предоставляться шанс конкурировать с украинцем.

Издание отмечает, что ранее Гвардиола хотел подписать левого защитника, однако теперь отказался от этой идеи в связи с уверенной игрой Зинченко во второй половине сезона.

Напомним, в прошлом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 29 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, Зинченко стал одним из двух самых дорогих украинских футболистов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити#Хосеп Гвардиола