Олимпик обыграл Черноморец и покинул зону вылета

Донетчане закрепились на 9-м месте.

В матче 29-го тура УПЛ в Киеве "Олимпик" победил "Черноморец" - 2:1 - и покинул зону вылета.

Матар вывел донецкий клуб в первом тайме вперед, что позволило "Олимпику" уйти на перерыв с преимуществом в один мяч. Во второй половине встречи одесситы быстро сравняли счет благодаря усилиям Павлова, но Вантух спустя три минуты вновь вывел донетчан вперед. 2:1.

"Олимпик" набрал 31 очко и закрепился на 9-м месте. "Черноморец" остался на последнем месте и не сумел сравняться по очкам с киевским "Арсеналом". Отставание от киевлян по-прежнему составляет три очка.

Олимпик – Черноморец 2:1

Голы: 1:0 – 17 Диэйе, 1:1 – 47 Павлов, 2:1 – 49 Вантух.

Олимпик: Крынский, Цимбалюк, Гришко, Клименчук, Политыло (Валеев, 87), Вантух (Сондей, 79), Гай, Ксенз, Пасич, Диэйе (Дегтярев, 80), Тейшейра.

Черноморец: Кожухарь, Рыжук, Норенков, Грачев (Хамелюк, 68), Вильхьяльмссон (Семенив, 71), Танчик, Гошкодеря, Морозенко (Павлов, 46), Бабенко, Голиков, Коваль.

Удаление: Норенков (90).