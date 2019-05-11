Мораес принес Шахтеру победу в центральном матче тура УПЛ

В рамках 28-го тура чемпионата Украины "горняки" обыграли "Александрию" и увеличили отрыв от "Динамо".

Лидер чемпионата Украины "Шахтер" в 28-м туре в Харькове принимал третью команду турнира "Александрию". "Горняки" одержали победу со счетом 2:1.

"Шахтер" вышел вперед уже на 4-й минуте матча - Давит Хочолава забил головой после подачи с углового.

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"Александрия" отыгралась в середине тайма, также забив с углового - точный удар головой нанес Евгений Банада.

На 61-й минуте победу "горнякам" принес лучший бомбардир УПЛ Жуниор Мораес.

За четыре тура до финиша чемпионата "Шахтер" опережает "Динамо" на 11 очков. Уже в следующем туре в матче против "Зари" "горняки" могут оформить досрочное чемпионство.

У "Александрии" осталось 48 очков и третье место.

"Шахтер" - "Александрия" - 2:1

Голы: Хочолава, 4, Мораес, 60 - Банада, 32

"Шахтер": Пятов, Болбат (Матвиенко, 46), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Алан Патрик (Степаненко, 69), Маркос Антонио, Тете (Соломон, 75), Коваленко, Тайсон, Мораес.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Стецьков, Бухал, Запорожан (Пономарь, 79), Гречишкин, Банада, Задерака (Шастал, 79), Ситало, Полярус (Протасов, 63).

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 28-м туре потеряло очки в матче с "Зарей".