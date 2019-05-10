Челси обыграл по пенальти Айнтрахт и сыграет в финале Лиги Европы с Арсеналом

Как и в Лиге чемпионов, во втором по значимости еврокубковом турнире пройдет полностью английский финал.

В Лондоне состоялся ответный матч второй полуфинальной пары Лиги Европы - путевку в финал оспаривали "Челси" и немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта. После ничейного результата в Германии со счетом 1:1 команды сыграли с аналогичным результатом на лондонском "Стэмфорд Бридж". В серии пенальти со счетом 4:3 был сильнее лондонский клуб, который и сыграет в финале турнира.

Первыми успеха в матче добились "Аристократы". На 28-й минуте Азар вытащил на себя двух соперников, отдал на Лофтус-Чика, который спокойно пробил точно в дальний нижний угол - 1:0.

Тем не менее, в начале второй половины игры, на 49-й минуте, последовал не менее убедительный ответ от "Айнтрахта". Гачинович вывел Йовича на ударную позицию и тот метров с девяти не промахнулся, сравняв счет.

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После этого игра шла на встречных курсах - обе команды растратили немало возможностей. Особенно зрелищным оказался овертайм - в ситуациях, когда голкипер "Челси" Кепа оказывался уже не у дел, от пропущенного мяча хозяев спасали Давид Луиз и Дзаппакоста, которые по очереди выносили мяч из пустых ворот. В одной из последних игровых ситуаций мяч влетел уже в ворота "Айнтрахта", но арбитр справедливо зафиксировал нарушение правил со стороны игроков "Челси". В итоге, 120 минут игры закончились со счетом 1:1, и командам пришлось решать судьбу противостояния в серии пенальти.

У "Челси" с "точки" неудачно пробил Аспиликуэта - голкипер Трапп отбил удар защитника "Синих". Однако Хинтереггер и Пасиенсия ответили любезностью на любезность - Кепа потянул два удара подряд, дав шанс Азару решить исход дуэли. Полузащитник "Челси" развел мяч и голкипера по разным углами вывел свою команду в финал Лиги Европы!

Челси – Айнтрахт Ф - 1:1, по пенальти - 4:3 (первый матч - 1:1)

Голы: 1:0 – 28 Лофтус-Чик, 1:1 – 49 Йович.

Челси: Аррисабалага, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Аспиликуэта, Эмерсон, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Азар, Лофтус-Чик, Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96).

Айнтрахт Ф: Трапп, Абраам, Фалетт, Хинтереггер, да Кошта, Роде (де Гузман, 70), Костич, Гачинович, Хасебе, Ребич (Аллер, 90), Йович.

Напомним, что ранее первым финалистом Лиги Европы стал лондонский "Арсенал".

Решающий матч турнира, в котором сыграют "Арсенал" и "Челси", пройдет 29 мая в Баку.