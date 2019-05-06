Лидер Динамо Вербич назвал сроки возвращения на поле после операции

Словенский полузащитник пропустит около месяца.

Один из лидеров киевского «Динамо» словенский хавбек Беньямин Вербич поделился подробностями своего состояния после операции.

Полузащитнику потребовалось хирургическое вмешательство на голеностопе.

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«Я перенес операцию. Все прошло, как и ожидалось. Сейчас я прохожу реабилитацию. Если все будет хорошо, я смогу вернуться уже через месяц», - рассказал Вербич, которого цитирует Footballhub.

Если все пройдет так, как ожидает Беньямин, то в нынешнем сезоне он уже не сыграет, зато получит возможность полноценно подготовиться к следующему сезону, пройдя предсезонную подготовку.

Напомним, Вербич получил травму в матче с "Шахтером". В минувшую субботу "Динамо" без своего лидера потеряло очки в матче с «Александрией».