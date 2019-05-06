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Лидер Динамо Вербич назвал сроки возвращения на поле после операции

14:53, 06 мая 2019
Футбол
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Вербич может вернуться на футбольное поле через месяц / Instagram Беньямина Вербича

Полузащитнику потребовалось хирургическое вмешательство на голеностопе.

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«Я перенес операцию. Все прошло, как и ожидалось. Сейчас я прохожу реабилитацию. Если все будет хорошо, я смогу вернуться уже через месяц», - рассказал Вербич, которого цитирует Footballhub

Если все пройдет так, как ожидает Беньямин, то в нынешнем сезоне он уже не сыграет, зато получит возможность полноценно подготовиться к следующему сезону, пройдя предсезонную подготовку.

Напомним, Вербич получил травму в матче с "Шахтером". В минувшую субботу "Динамо" без своего лидера потеряло очки в матче с «Александрией».

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Теги: #Динамо Киев#Беньямин Вербичпогода в Киеве