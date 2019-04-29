При Роналду такого не было: Реал повторил унизительный антирекорд в чемпионате Испании

Мадридский топ-клуб уступил аутсайдеру чемпионата Испании, потерпев десятое поражение в турнире.

Мадридский "Реал" в 35-м туре чемпионата Испании проиграл "Райо Вальекано" (0:1) и потерпел десятое поражение в текущем сезоне испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает аккаунт TeamCRonaldo в Twitter.

В предыдущий раз "Реал" проигрывал десять раз по ходу одного чемпионата десять лет назад - в сезоне 2008-2009, как раз перед тем, как к команде присоединился Криштиану Роналду.

За всю историю чемпионата Испании "Королевский клуб" лишь в седьмой раз добрался до двузначного числа поражений в чемпионате.

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Отметим, что в эпоху Роналду "Реал" ни разу не проигрывал за сезон больше шести матчей Ла Лиги. Так, за предыдущие два чемпионата "Реал" потерпел всего девять поражений (шесть и три соответственно).

Также любопытно, что "Реал" уступил "Райо Вальекано", который является одним из аутсайдеров текущего чемпионата, впервые за 17 лет.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" занимает третье место.

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании.