Гвардиола подтвердил, что лидер Ман Сити Де Брюйне не сыграет в дерби с Юнайтед

Завтра подопечных Хосепа Гвардиолы ожидает, возможно, решающая битва в борьбе за чемпионство.

Бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не сможет помочь своей команде в дерби против "Манчестер Юнайтед", которое состоится завтра, 24 апреля.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник получил мышечную травму и выбыл на неопределенное время.

«Не думаю, что он завтра сыграет. У него мышечная проблема. В следующие несколько дней посмотрим, как он будет восстанавливаться. Но завтра Кевин не сыграет», – сказал Гвардиола на пресс-конференции. Его слова цитирует Sky Sports.

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Отметим, что Де Брюйне получил травму в предыдущей игре "Ман Сити" против "Тоттенхэма".

"Нам осталось провести в чемпионате четыре встречи, и мы должны их все выиграть, чтобы сохранить чемпионское звание. На "Олд Траффорд" (домашней арене МЮ") добиться желаемого будет непросто, но тем интересней выглядит наша задача. Мы точно знаем, что нужно делать, чтобы добиться успеха, и мы едем в гости к "МЮ", ожидая великого матча", - сказал Гвардиола.

На данный момент "Горожане" идут вторыми в турнирной таблице, уступая 2 балла "Ливерпулю", однако при этом имеют матч в запасе.

"Ман Сити" - действующий чемпион Англии, он выиграл золото в 2018 году. Последний чемпионский титул "Ливерпуля" датирован 1990 годом.