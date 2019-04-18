Тренеру Зари не позволили уйти в отставку после позора в Кубке Украины

Руководство луганского клуба не приняло отставку Юрия Вернидуба.

Руководство "Зари" не приняло отставку главного тренера команды Юрия Вернидуба после поражения от "Ингульца" в полуфинале Кубка Украины (1:2).

Об этом стало известно сайту FootBoom.com.

Читайте такжеСенсация года: команда Ингулец из первой лиги вышла в финал Кубка Украины

Вылет из Кубка сильно расстроил Вернидуба. Он не пришел на послематчевую пресс-конференцию, а затем заявил руководству клуба, что хочет прекратить работу с командой, однако получил отказ. Таким образом, тренер останется в луганском клубе.

Отметим, что летом 2018 года Вернидуб продлил контракт с "Зарей" на два года. 53-летний специалист возглавляет команду с 2011 года.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Заря" на данный момент занимает пятое место.

УНИАН также сообщал о том, при каких условиях "Ингулец" может сыграть в еврокубках.