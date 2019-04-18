Тренеру Зари не позволили уйти в отставку после позора в Кубке Украины
Руководство "Зари" не приняло отставку главного тренера команды Юрия Вернидуба после поражения от "Ингульца" в полуфинале Кубка Украины (1:2).
Об этом стало известно сайту FootBoom.com.
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Вылет из Кубка сильно расстроил Вернидуба. Он не пришел на послематчевую пресс-конференцию, а затем заявил руководству клуба, что хочет прекратить работу с командой, однако получил отказ. Таким образом, тренер останется в луганском клубе.
Отметим, что летом 2018 года Вернидуб продлил контракт с "Зарей" на два года. 53-летний специалист возглавляет команду с 2011 года.
В турнирной таблице чемпионата Украины "Заря" на данный момент занимает пятое место.
УНИАН также сообщал о том, при каких условиях "Ингулец" может сыграть в еврокубках.