Стало известно, при каких условиях Ингулец сыграет в еврокубках

Для выхода в Лигу Европы "Ингульцу" необходимо не просто выйти в финал Кубка Украины, но и победить в нем.

Клуб первой лиги "Ингулец" (пгт. Петрово, Кировоградская область) стал первым клубом за историю проведения национальных футбольных турниров, который вышел в финал Кубка Украины, не являясь представителем УПЛ.

Однако сам выход в финал не дает право "Ингульцу" участвовать в еврокубках, сообщает УНИАН.

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До 2015 года в регламенте УЕФА действовала норма, что команда-финалист Кубка страны попадает в Лигу Европы в том случае, если победитель Кубка забронировал себе право участия в турнире рангом выше - Лиге чемпионов.

Однако в дальнейшем норма была изменена. Начиная с сезона 2015/2016 команды, проигравшие в финале национального Кубка, не смогут стать участниками Лиги Европы, даже если выигравший Кубок клуб завоюет путевку в еврокубки благодаря успеху в чемпионате страны. Место обладателя Кубка займет в этом случает команда, завоевавшая следующее за "еврозоной" место в турнирной таблице чемпионата.

Таким образом, для выхода в еврокубки "Ингульцу" необходимо не просто выйти в финал Кубка, но и победить в нем.

Напомним, футбольный клуб "Ингулец", представляющий 7-тысячный поселок Петрово, сенсационно вышел в финал Кубка Украины, обыграв в полуфинале "Зарю" со счетом 2:1.