Полуфинальный матч Кубка Украины по футболу состоится в пгт. Петрово - ФФУ

19:04, 15 апреля 2019
Футбол
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Стадион в пгт. Петрово примет полуфинал Кубка Украины по футболу / groundhopping.in.ua

Стало известно место проведения полуфинального матча Кубка Украины между клубом первой лиги "Ингулец" и "Зарей". Поединок состоится на домашнем стадионе "Ингульца" в пгт. Петрово (Кировоградская область). 

Такое решение вынес Комитет ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, сообщает официальный сайт федерации футбола.

Игра состоится в среду, 17 апреля. Начало – 16.00.

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При этом матч "Ингулец" – "Заря" не будут показывать на ТВ. Причиной является отсутствие инфраструктуры для телетрансляции на стадионе в Петрово, отмечают на телеканале "Футбол 1/2".

Напомним, четвертьфинальный матч Кубка Украины "Ингулец" - "Карпаты" состоялся в Александрии. По информации источников, «Заря» также требовала провести полуфинальную игру с «Ингульцом» в Александрии. 

Стадион в Петрово вмещает всего 2 200 зрителей. По данным государственной службы статистики Украины, в Петрово проживают 7224 человека (2018 год).

Как сообщал УНИАН, в матчах 1/2 финала Кубка Украины сыграют "Ингулец" - "Заря" и "Днепр-1" - "Шахтер".

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Теги: #Кубок Украины по футболу#Ингулецпогода в Александрии