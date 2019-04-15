Полуфинальный матч Кубка Украины по футболу состоится в пгт. Петрово - ФФУ

Телетрансляция поединка не предусмотрена ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры.

Стало известно место проведения полуфинального матча Кубка Украины между клубом первой лиги "Ингулец" и "Зарей". Поединок состоится на домашнем стадионе "Ингульца" в пгт. Петрово (Кировоградская область).

Такое решение вынес Комитет ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, сообщает официальный сайт федерации футбола.

Игра состоится в среду, 17 апреля. Начало – 16.00.

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При этом матч "Ингулец" – "Заря" не будут показывать на ТВ. Причиной является отсутствие инфраструктуры для телетрансляции на стадионе в Петрово, отмечают на телеканале "Футбол 1/2".

Напомним, четвертьфинальный матч Кубка Украины "Ингулец" - "Карпаты" состоялся в Александрии. По информации источников, «Заря» также требовала провести полуфинальную игру с «Ингульцом» в Александрии.

Стадион в Петрово вмещает всего 2 200 зрителей. По данным государственной службы статистики Украины, в Петрово проживают 7224 человека (2018 год).

Как сообщал УНИАН, в матчах 1/2 финала Кубка Украины сыграют "Ингулец" - "Заря" и "Днепр-1" - "Шахтер".