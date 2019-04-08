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В полуфинале Кубка Украины Шахтер сыграет с Днепром-1, Ингулец встретится с Зарей

14:36, 08 апреля 2019
Футбол
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Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины / football24.ua

Гостями церемонии жеребьевки стали легендарные в прошлом нападающие Олег Блохин и Игорь Беланов, сообщает УНИАН.

В результате пары команд распределились так:

"Ингулец" - "Заря"

"Днепр-1" - "Шахтер"

Матчи 1/2 финала состоятся 17 апреля. 

Финал турнира пройдет 15 мая в Запорожье.

Напомним, что впервые в истории в 1/2 финала Кубка Украины вышли две команды, которые не представляют высший дивизион - "Днепр-1" и "Ингулец" (пгт. Петрово).

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Теги: #Кубок Украины по футболупогода в Киеве