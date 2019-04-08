В полуфинале Кубка Украины Шахтер сыграет с Днепром-1, Ингулец встретится с Зарей

Матчи 1/2 финала состоятся 17 апреля.

В Киеве, в Доме футбола, состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины по футболу сезона-2018/2019.

Гостями церемонии жеребьевки стали легендарные в прошлом нападающие Олег Блохин и Игорь Беланов, сообщает УНИАН.

В результате пары команд распределились так:

"Ингулец" - "Заря"

"Днепр-1" - "Шахтер"

Матчи 1/2 финала состоятся 17 апреля.

Финал турнира пройдет 15 мая в Запорожье.

Напомним, что впервые в истории в 1/2 финала Кубка Украины вышли две команды, которые не представляют высший дивизион - "Днепр-1" и "Ингулец" (пгт. Петрово).