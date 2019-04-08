В полуфинале Кубка Украины Шахтер сыграет с Днепром-1, Ингулец встретится с Зарей
14:36, 08 апреля 2019Футбол
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Матчи 1/2 финала состоятся 17 апреля.
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины / football24.ua
В Киеве, в Доме футбола, состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины по футболу сезона-2018/2019.
Гостями церемонии жеребьевки стали легендарные в прошлом нападающие Олег Блохин и Игорь Беланов, сообщает УНИАН.
В результате пары команд распределились так:
"Ингулец" - "Заря"
"Днепр-1" - "Шахтер"
Матчи 1/2 финала состоятся 17 апреля.
Финал турнира пройдет 15 мая в Запорожье.
Напомним, что впервые в истории в 1/2 финала Кубка Украины вышли две команды, которые не представляют высший дивизион - "Днепр-1" и "Ингулец" (пгт. Петрово).
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